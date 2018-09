'De ene wietkweker is de ander niet': zieke Johan (45) mag van rechter in zijn huis blijven wonen

Geen school in Armenië: uitzetting Lili en Howick lijkt onzeker

11:57 De moeder van Lili en Howick heeft nog geen school gevonden voor de kinderen in Jerevan. De scholen geven geen les in het Engels of zijn te duur. Ook maakt ze zich grote zorgen over de psychologische gesteldheid van Lili en Howick. De uitzetting lijkt op losse schroeven te komen, want een geschikte school was voor de Raad voor de Kinderbescherming een voorwaarde voor het vertrek. De IND wil nog niet reageren op het nieuws.