De felle hotelbaas verdient met haar houding dat veel mensen langskomen

Held van Hilledijk en crisis bij Feyenoord in De Ochtend Show to go

23 oktober Tarik Bouzyd probeerde op 13 april Robert Hendrix tevergeefs uit een brandend huis te redden. ‘De held van Hilledijk’ is morgen te gast in De Ochtend Show to go. Ook oud-Feyenoordspeler en trainer Rob Jacobs schuift bij ons aan in de studio. Met hem hebben we het over de crisis bij Feyenoord, het Europese avontuur en de klassieker tegen Ajax. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.