De Grondwet, die is er voor de heidenen

Misschien is het u ontgaan, maar de gemeente Molenlanden heeft een vloekverbod ingesteld. Niet dat het juridisch iets uithaalt, maar toch. Het is overigens al de veertiende plaats in Nederland waar zo’n vloekverbod geldt: onder andere Tholen, Staphorst, Nunspeet en Barneveld gingen Molenlanden voor. Dus mocht u binnenkort door Bleskensgraaf of Oud-Alblas rijden, een klapband krijgen en een krachtterm bezigen, dan… Ja wat dan?



Onze Grondwet zegt dat niemand toestemming nodig heeft om gedachten of gevoelens te uiten. Oftewel: vloeken mag. Vrijheid van meningsuiting. De gemeenten proberen deze wet te omzeilen door in hun vloekverbod te stellen dat het ‘geen betrekking heeft op uitingen als bedoeld in artikel 7 in de Grondwet’.



Maar wanneer valt een vloek dan niet onder de vrijheid van meningsuiting?