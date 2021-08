De handelwijze van Cora van Nieuwenhuizen getuigt van een grote minachting voor de burger

Onderwijs in de nasleep van corona: ‘Een schoolge­bouw moet een vrolijke chaos zijn’

30 augustus Na zware coronatijden begint nu een nieuwe periode in het onderwijs. Vier inspirerende leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo vertellen over de baan van hun leven en de uitdagingen voor leerlingen en studenten. Maar vooral over de blijdschap om weer samen te zijn op de belangrijkste ontmoetingsplek voor kinderen: school.