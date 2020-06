De harde realiteit: een vaccin tegen corona kost apenlevens

Vrouw in Den Haag springt van driehoog uit het raam om aan mishande­ling te ontkomen

18:04 Een 22-jarige vrouw is gisteravond in Den Haag van driehoog uit het raam gesprongen om aan verdere mishandeling door haar vriend te ontkomen. Zij heeft hierbij diverse verwondingen opgelopen, meldt de politie vandaag. De 26-jarige verdachte is uit de woning gevlucht.