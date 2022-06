Ik sprak een goede vriendin die op het punt staat te bevallen van haar eerste kindje. Ze is er bijna klaar voor, maar worstelt nog met de vraag waar haar partner zou moeten staan tijdens de bevalling. Ze is bang voor hoe het er tussen haar benen uit zal zien. Bovendien heeft ze gelezen dat veel vrouwen tijdens het persen ook poepen. Voor mijn vriendin een absoluut schrikbeeld. Want thuis, wanneer zij of haar man moeten, gaat de deur op slot en het waterkraantje aan om ongewenste geluiden te verbloemen. ‘Is het gek om te vragen of hij naast mij komt zitten en niet met zijn hoofd tussen mijn benen?’ vroeg ze onzeker. Ik vond haar kwetsbaarheid legitiem en verfrissend. Maar bleef achter met de vraag: moest haar schaamte overboord of hebben deze gevoelens een functie?

Ondanks dat ik van mening ben dat er ook nog zoiets bestaat als privacy, en je niet álles met elkaar hoeft te delen, helpen de meeste schaamtegevoelens ons precies nergens mee. Sterker nog, ze zitten ons vooral in de weg. Niet gehinderd worden door schaamtegevoelens is een kunst die ik graag zou willen leren. Maar, zoals de meesten van ons, heb ik nog een lange weg te gaan. Ik krijg nog steeds het schaamrood op mijn kaken van het moment dat ik - inmiddels járen geleden - behoorlijk aangeschoten, zonder vervoersbewijs, door twee kleerkasten met spartelende beentjes uit de tram ben gezet. Of die keer dat ik tijdens een Zoommeeting iets lulligs over een collega riep terwijl mijn geluid nog aanstond. Vreselijk gênant.

Quote Ik krijg nog steeds het schaamrood op mijn kaken van het moment dat ik door twee kleerkas­ten uit de tram ben gezet. Vreselijk gênant

Ik keek vorige week dan ook met grote ogen naar presentator Rob Kamphues die per ongeluk een erotische video van zichzelf op zijn Instagram Stories postte. De hele wereld kon zien hoe Rob over zijn opgewonden geslacht aaide. Het filmpje was duidelijk niet bedoeld voor ál zijn volgers, maar in plaats van zijn geile boodschap naar de dame in kwestie te sturen (met wederzijdse instemming, ga ik van uit), gooide hij het filmpje per abuis openbaar. Voordat Rob iets in de gaten had, konden zijn tienduizenden volgers meegenieten van zijn erectie. Mijn maag kromp ineen van plaatsvervangende schaamte toen ik dit las. Als dit mij was overkomen had ik de eerst mogelijke vlucht naar Verweggistan genomen. Ik zou kapot gaan van schaamte en nóóit meer een sexy foto van mezelf maken, laat staan sturen. Ik zou een celibatair leven leiden.

Maar Rob niet. Hij ging even offline, herpakte zich en kwam terug met een kort statement. Hij maakte excuses aan eenieder die aanstoot nam aan de opname en noemde het voorval gênant, oliedom en onhandig. En daarmee basta. Een paar dagen later stond hij gewoon weer in de studio verslag te doen van de Formule 1. Sjonge wat ben ik jaloers op deze schaamteloze houding die, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, over het algemeen meer mannen dan vrouwen is toebedeeld. Omdat vrouwen vaker last hebben van faalangst, perfectionisme of angst voor afwijzing. What a shame. Want de kunst van leven zonder schaamtegevoelens is om je niet te schamen voor schaamte. Immers, niets menselijks is ons vreemd. Vraag dat maar aan Rob Kamphues.

