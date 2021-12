‘De Jonge belde avond voor de eerste prik dat ik rekening moest houden met negatieve reacties’

UPDATE Ongelukken door gladde wegen in noordoos­ten, KNMI kondigt code oranje af

Door spekgladde wegen zijn meerdere automobilisten betrokken geraakt bij ongelukken in het noordoosten. Het KNMI heeft tot later in de ochtend het risiconiveau verhoogd naar oranje. Het kan er plaatselijk verraderlijk glad kan zijn, waarschuwt het weercentrum. In Drenthe, Friesland en Groningen geldt de hoge kans op gladheid. Op de waddeneilanden, Flevoland en Overijssel geldt nog code geel.

9:57