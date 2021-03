De Jonge kraakt ‘wappiegeluid’ in Tweede Kamer: Regelrecht gevaar voor de volksgezondheid

De Jonge noemt Forum - gegroeid van 2 naar 8 zetels bij de laatste verkiezingen - een ‘partij die de ernst van het virus bagatelliseert, die alle maatregelen betwist en ook nog de enige echte weg uit deze crisis, vaccinatie, verdacht maakt’. ,,Dat je zo’n viruswappie op Twitter tegenkomt is tot daaraantoe, maar nu hoor je die geluiden ook in de Tweede Kamer en daar maak ik me echt zorgen over”, zegt de demissionair minister van Volksgezondheid in een interview dat hij samen met RIVM-baas Van Dissel gaf aan het AD. ,,Het ondermijnt de volksgezondheid, dat is een regelrecht gevaar.”