De kerk loopt leeg, de moskee (nog) niet

Het was het moment waarvan je wist dat het zou komen gaan: de ontkerkelijking van Nederland heeft het punt bereikt dat een meerderheid van de Nederlanders (51 procent) zichzelf ongelovig noemt. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Maar er is één godsdienst waarop die afkalving, op het eerste oog, geen vat heeft: de islam. Het aantal Nederlanders dat zich moslim noemt, is de afgelopen jaren juist gestegen. Een trend die politiek beladen is, de PVV spreekt al jaren over de ‘islamisering van Nederland’. Daarom 6 vragen over de islam in Nederland.