De kinderen van Jolanda worden wees: ‘Ik moet hen begeleiden naar iets waar je niet naar toe wil’

,,Help mijn kinderen!” Dat is de grootste wens van Jolanda Oosterlaken (52). Nadat haar partner tien jaar geleden overleed, is ze nu zelf ongeneeslijk ziek. ,,Ik ga dit gevecht verliezen”, laat ze weten.