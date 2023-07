De kippen mogen naar buiten: minister trekt ophokplicht pluimvee grotendeels in

De ophokplicht geldt voorlopig nog wel in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel, vanwege de zogenoemde pluimveedichtheid in deze regio’s, aldus de minister.

Het ministerie zegt de situatie ‘nauwlettend’ in de gaten te houden. Niet eerder was het nodig de ophokplicht zo lang in stand te houden en niet eerder circuleerde het virus zo heftig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties, is te lezen op de website van de overheid.