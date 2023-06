De klachten over padel groeien net zo hard als de sport: ‘Behandelen als schietbaan, niet als tennis’

Terwijl de padelbanen overal als paddenstoelen uit de grond springen, is er steeds meer aandacht voor de nadelen van de nieuwe sport: het irritante geplok van de balletjes. Geluidsexperts, tennisbond KNLTB, juristen en ambtenaren spraken woensdagmiddag op een congres over oplossingen.

Het is een ongekende successtory: al ruim 250.000 Nederlanders beoefenen padel, de uit Mexico overgewaaide racketsport die een mix is tussen squash en tennis. In minder dan tien jaar tijd telt Nederland zo’n 1700 padelbanen op bijna 500 locaties. Over vijf jaar zullen dat er bijna 4.000 zijn, becijfert de KNLTB. Alleen dit jaar komen er al zo’n 625 banen bij op 140 locaties. ,,Tennisverenigingen zien hun ledenaantal na de aanleg van padelbanen gemiddeld met een kwart stijgen”, zegt Frank Neering, programmamanager padel.

Geen wonder dat tennisclubs zo graag een of meerdere padelbanen willen. In het begin gingen gemeenten en zelfs de Raad van State daar vrij gemakkelijk in mee, zo vertellen experts in Amersfoort op de themabijeenkomst ‘Padel en Geluid’ van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Lokale overheden dachten dat de sport vergelijkbaar is met tennis. ,,En bij tennis mogen banen op vijftig meter van bewoond gebied aangelegd worden.”

Die afstand is echter veel te klein, bleek al snel. Padel is namelijk een heel ander spel en veroorzaakt veel meer geluid, zegt advocaat Luurt Wildeboer van Houthoff. Tot wel 91 decibel. ,,Er staan vier mensen op de baan, die ook de glazen wanden mogen gebruiken. Het aantal balcontacten is veel hoger.” Het geluid van de padelbal tegen het racket is bovendien nogal typisch van aard, stelt hij. ,,Het veroorzaakt heftige reacties bij veel mensen.”

Annemarie Snoodijk uit Bennebroek is een van hen. ,,Het eindeloze ‘geplok’ gaat door merg en been, verzucht ze. ,,In de tuin zit ik met een koptelefoon op, anders houd ik het niet uit. Het veroorzaakt stress.” Snoodijk is medeoprichter van de Stichting Overlast Padel, die strijdt tegen ‘die teringherrie’ en de themabijeenkomst met interesse volgt. Ze beklemtoont niet tegen padel te zijn. ,,Sterker, ik padel zelf regelmatig. Ik ben dol op racketsporten. Maar mijn padel mag niet de overlast van een ander zijn.”

De overlast komt niet enkel van de balletjes. Padel trekt een heel ander publiek naar tennisverenigingen. Zoals voetballers. ,,Je ziet veel jonge mannen van in de twintig, dertig”, stelt Snoodijk. ,,Ze schreeuwen nogal eens en lijken minder normen en waarden te hebben.”

Geluidsexpert Arjo van den Berg formuleert behoedzamer en noemt padel ‘een enthousiaster spelletje.’ Op de kleine baan lopen spelers elkaar al snel in de weg. Actieve communicatie is daarom vereist. Maar ook hij zegt: ,,Zou het komen omdat zoveel voetballers padel leuk vinden?” Gejoel en gelach klinkt in de zaal.

Inderdaad meer geluid

Overlast geeft de jonge sport in ieder geval in overvloed, constateert Snoodijk. In al 129 gemeenten zijn bewoners in verzet gekomen tegen padelbanen in hun buurt, blijkt uit het online klachtenloket van haar Stichting Overlast Padel. Van Assendelft tot Zwaag en van Amsterdam tot Zwolle. Het gaat om 424 banen die er al liggen of nog moeten verrijzen. Lange tijd ontkende tennisbond KNLTB dat padel een probleem vormt, stelt ze. ,,Lange tijd liepen we tegen een muur op met onze bezwaren.”

Dat is inmiddels wel veranderd. ,,Padel veroorzaakt inderdaad meer geluid”, geeft ook KNLTB-man Neering grif toe. In een poging het groeiende aantal bezwaren weg te nemen, ging de tennisbond om tafel met tal van belanghebbenden, waaronder de Nederlandse Stichting Geluidshinder en de Vereniging van Padelbouwers Nederland.

Resultaat is de eind januari verschenen Handreiking Padel en Geluid, die richtlijnen voor gemeenten en tennisclubs bevat. Zo wordt geadviseerd om bij de aanleg van twee padelbanen in een rustige woonwijk of landelijk gebied voortaan minstens 160 meter afstand in acht te nemen. Bij vier banen is dat ruim 200 meter. Op kortere afstand moeten er geluidswerende maatregelen worden getroffen, zoals de aanleg van een geluidsscherm.

Een klein halfjaar verder wordt het document al breed geaccepteerd, zegt Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. ,,Voor veel gemeenten vormen de nieuwe richtlijnen de basis.”

Schiet- of kartbaan

Toch gaat er ook nog voldoende verkeerd, blijkt op de bijeenkomst. Zo menen nogal wat tennisclubs na het verkrijgen van een gemeentelijke omgevingsvergunning meteen te kunnen starten met de aanleg van hun padelbanen. Terwijl er ook nog een zogenaamde melding activiteitenbesluit vereist is. Onduidelijkheid bestaat er ook vaak over de geluidsnormen.

De Stichting Geluidsoverlast Padel noemt de nieuwe Handreiking Padel en Geluid een verbetering, maar blijft de regels te soft vinden. Eigenlijk zouden padelbanen nog verder weg van woonwijken moeten liggen. ,,Een padelbaan is geen tennisbaan,” zegt Snoodijk. ,,Je moet het vergelijken met een schietbaan of karten. Daar gelden ook andere regels voor. Wij vinden dat de overheid dit echt moet oppakken.”

Probleem ligt mede in de geluidsmetingen, stelt ze. Zo hoeft voor het vaststellen van eventuele overlast het stemgeluid van spelers niet meegenomen te worden. En de metingen gelden tot de gevel van de woning. Overlast in de tuin kan dan nog altijd. ,,Het kan dus dat bezwaren over geluidshinder worden afgewezen, terwijl er nog wel degelijk overlast wordt ervaren”, stelt advocaat Wildeboer.

Hij verwacht dat padel gezien de onstuimige groei voorlopig controversieel blijft. Nu al zijn er tien rechtszaken tussen bewoners en tennisclubs geweest over de sport. Zo mag een tennisclub in Beverwijk de padelbanen nog maar tot 20.00 uur openhouden van de rechter. ,,Ik verwacht dat het aantal rechtszaken alleen maar zal stijgen.”

‘Laat omwonenden meepraten’

Directeur Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder adviseert tennisclubs met padelplannen om omwonenden vroegtijdig te laten meepraten. ,,Een goede communicatie is de sleutel, niemand is gebaat bij meer rechtszaken.” Hij wijst op het conflict in Amstelveen waar de tennisclub de nieuwe padelbaan vlakbij woningen heeft gepland. ,,Terwijl er ruimte genoeg is om de banen elders op het terrein aan te leggen, heeft de tennisvereniging zich ingegraven en weigert het bestuur te praten. Dat is hoogst onverstandig.”

