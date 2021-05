De man die niet bestond, mag er eindelijk zijn: Chun (33) krijgt na ruim 15 jaar een verblijfsvergunning

Het verhaal van Chun, de man die niet bestaat

4 januari Hij ademt, praat, lacht, is soms boos, dan weer verdrietig en radeloos. Hij piekert, slaapt slecht, verveelt zich, maakt eten of een praatje met de buren, hij kijkt filmpjes op Youtube. Hij is een man en hij heeft ook een naam: Chun Sheng Yan. Geboren op 6 maart 1988. Toch is Chun een man die niet bestaat. Zo schrijft Dagblad van het Noorden.