De media als moderne schandpaal: is ‘godfather’ Martien R. nu al kansloos?

De wederopstanding van actrice Yolanthe Cabau is net besproken als Tooske Ragas, presentatrice van SBS Shownieuws, in de uitzending van dinsdag 2 februari een bruggetje maakt naar het volgende onderwerp. Dat betreft de ‘beruchtste familie van Brabant’, de familie van Martien R.. Advocaat Jan-Hein Kuijpers vertelt - in een eerder op de dag opgenomen interviewtje- dat de strafzaak tegen de Osse woonwagenfamilie ‘niks bijzonders’ is, in de studio babbelen de gevallen strafpleiter Bram Moszkowicz en theaterproducent Albert Verlinde over de vraag waarom Brabant zoveel criminele families telt. Niet te lang, want er moet ook worden vooruitgeblikt naar het nieuwe programma van Wendy van Dijk en Britt Dekker.