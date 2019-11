De meteorologische winter begint dit weekend meteen koud

De astronomische winter laat nog even op zich wachten, maar de meteorologische winter begint zondag al, op 1 december. En op deze eerste dag van december krijgen we meteen een winters voorproefje. Het wordt namelijk koud.

Met het begin van de meteorologische winter eindigt ook in die hoedanigheid de herfst. En die was nat, concluderen de weermannen en - vrouwen van Weerplaza. ,,Cijfers geven nu al aan dat de herfst van 2019 nat, vrij zonnig en net iets te zacht is geweest. De paddenstoelen schoten in september al uit de grond en we konden lang genieten van mooie herfstkleuren want sommige bomen hielden hun bladeren nog lang vast, zelfs nu rond eind november zijn ze nog niet kaal.”

,,Opmerkelijk deze herfst is het ontbreken van een herfststorm. Nu al de tweede herfst op rij. Voor veel mensen hoort bij het seizoen van de vallende bladeren een storm; lekker bij de kachel zitten terwijl buiten de wind om het huis giert. In het verleden is de herfst ook wel eens twee seizoenen achtereen overwegend rustig geweest, zonder storm, sinds 1906 eens in de acht tot tien jaar”, licht Diana Woei van Weerplaza toe.

De herfst mag dan zacht en nat zijn geweest, het komende etmaal gaat daar verandering in komen. ,,Morgen voert een noordwestenwind koude lucht aan. De temperatuur daalt zodat we op de eerste dag van december meteen een winters voorproefje krijgen.”

Diana Woei, Weerplaza

Vrijdag nog een bui

Vandaag is het nog relatief zacht. ,,De zon schijnt van tijd tot tijd en het blijft een groot deel van de dag droog. Enkele buien zijn mogelijk, met name in de kustgebieden. Het wordt vanmiddag hooguit 9 graden, maar door een matige tot krachtige noordwesten wind voelt het frisser aan.”

Het weekend verloopt verder rustig onder invloed van een hogedrukgebied. ,,Zaterdag begint koud, langs de lijn (en op de sportvelden) is dat wel te merken!” Een warme jas of een sportlegging voor je kind is dus geen overbodige luxe. ,,Rond een uur of 8 ligt het kwik rond het vriespunt in het oosten van het land. In de kustprovincies is het rond dat tijdstip 1 tot 4 graden. De zon maakt het aangenamer en schijnt de hele zaterdag van tijd tot tijd. In de middag loopt de temperatuur uiteen van 5 graden in Maastricht tot 7 vlak bij zee. De wind houdt het vrij kalm en komt uit uiteenlopende richtingen.”

Zondag wordt het zoals eerder beschreven kouder. ,,De wind waait dan uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend is kans op lichte vorst en lokaal gladde wegen in het hele land groter dan op zaterdagochtend. Ook kan de dag op sommige plaatsen met mist beginnen, met name in de noordelijke provincies. De zon is minder vaak te zien en verdwijnt in het zuiden vaak achter de bewolking.”

,,Het blijft wel de hele zondag droog. In de middag blijft het kwik in Limburg bij 3 graden steken, in de westelijke kustprovincies wordt het 5 of 6 graden. De meteorologische winter begint zondag dus kil, normaal wordt het begin december overdag 7 graden.”