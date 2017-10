De mooiste momenten van Eberhard in twee minuten

Burgemeester Eberhard van der Laan is gisteravond overleden aan de gevolgen van longkanker. Volgens de gemeente stierf Van der Laan gisteravond ,,thuis in alle rust'' op 62-jarige leeftijd. Van der Laan was al enige tijd ernstig ziek. Lees het hele artikel hier.