De moord op Nicky: twintig jaar verdriet, verwijten en vraagtekens

Moeder Berthie Verstappen fantaseert weleens over het verlossende telefoontje van de politie: ,,Dat we worden gebeld met de vraag of we thuis zijn, en ze even later bij ons op de stoep staan om te zeggen dat ze de dader hebben. We zijn al twintig jaar op zoek naar de waarheid'', vertelde ze eerder dit jaar in een interview met Trouw.

Vandaag kan blijken of deze fantasie werkelijkheid geworden is. Om twaalf uur komen politie en justitie met een uitgebreide verklaring over de nieuwe ontwikkelingen na het grote dna-onderzoek. Misdaadjournalist Peter R. de Vries, sinds het begin nauw betrokken bij de zaak, spreekt van een doorbraak: ,,Een strijd van twintig jaar wordt toch beloond!''

Volledig scherm Moeder Berthie Verstappen tijdens de persconferentie eerder dit jaar over het DNA-verwantschapsonderzoek. © ANP

Jeugdkamp

Nicky uit Heibloem gaat in 1998 als elfjarige mee op het jaarlijkse jeugdkamp op de Brunssummerheide. Op de ochtend van 10 augustus blijkt hij uit de tent verdwenen. Na een grote zoektocht wordt zijn levenloze lichaam een dag later gevonden bij een perceel met kerstbomen, op ruim een kilometer afstand van de camping. Vermoedelijk is hij misbruikt.



Twintig jaar lang blijft de moord een raadsel. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan, zo nu en dan krijgen vader Peter, moeder Berthie en zus Femke hoop dat er een doorbraak is. Verschillende bekende kindermoordenaars komen in beeld; in 2010 wordt het lijk van de kampleider nog opgegraven voor een DNA-test.



Volledig scherm Het graf van Nicky Verstappen in Heibloem. © ANP

Heibloem verdeeld

Maar al die inspanningen leidden tot dusver niet tot de dader. Ondertussen trekt de moord diepe sporen bij familie en vrienden, en de zaak-Nicky Verstappen verdeelt ook het kerkdorp Heibloem, zegt een van Nicky's tentgenootjes in een interview met het AD: ,,In Heibloem ontstonden twee kampen. Iedereen heeft een andere mening. In welke hoek het gezocht moet worden. Wat er op het kamp gebeurd is. Wat je wel en niet hebt gezien. Dat je niet weet wie de dader is, maakt het moeilijk.''

Het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland - dat dit voorjaar begint - is de laatste strohalm voor nabestaanden. ,,Je kunt niks verwerken omdat je niks weet'', zei moeder Berthie eind februari. ,,Wat is er gebeurd? Nicky is ons kind, dat vergeet je nooit.''