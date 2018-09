De Nederlandse vrouw doet het slecht als het om financiële onafhankelijkheid gaat

We zijn nog geen centimeter opgeschoten. Uit een onderzoek van bureau McKinsey blijkt dat in tien jaar tijd de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt niet is verbeterd. En vergeleken bij andere Europese landen doen we het slecht als het gaat om financiële onafhankelijkheid van de vrouw. Gemiddeld werken Nederlandse vrouwen 27 uur per week. Als ze daar vier uur aan vast zouden plakken, zouden ze al op het Europese gemiddelde zitten. Als de vrouwen die nu nog twintig uur per week werken, dat zouden upgraden naar 25 uur, zou dat voor 230.000 vrouwen betekenen dat ze financieel onafhankelijk zouden zijn.