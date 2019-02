De nieuwe leraar is een oud-bankmedewerker (of een verzekeringsagent)

Het convenant is bedoeld voor personeel uit de financiële sector dat boventallig is of het risico loopt om dat te worden en werknemers die uit zichzelf op zoek willen naar een andere baan. Woordvoerder Jelle Wijkstra van de Nederlandse Vereniging van Banken wijst er op dat de werkgelegenheid bij banken de afgelopen twintig jaar is gehalveerd en dat die trend zich de komende jaren nog doorzet.

In de verzekeringswereld speelt boventalligheid minder, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Hij wil de werknemers in zijn sector vooral de regie over de eigen loopbaan geven. ,,Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen in onze sector heel geschikt zijn voor het onderwijs.'' Op regionaal niveau is al ervaring opgedaan door Nationale Nederlanden en ASR. De Katholieke Pabo Zwolle begon in 2016 het programma 'Van Rabo naar Pabo', gericht op overbodig geworden bankmedewerkers.