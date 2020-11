De ontwikkeling van het vaccin gaat zó snel, is dat wel verantwoord? En nog negen vragen

Update/video Zwarte Piet-demonstra­tie in Venlo verloopt grimmig: vier tegendemon­stran­ten gearres­teerd

21 november Politie en voorstanders van Zwarte Piet kregen het vandaag met elkaar aan de stok tijdens de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Venlo. De demonstratie van de actiegroep is inmiddels afgelopen. Er zijn vier demonstranten aangehouden. Twee van hen werden volgens de politie gepakt voor mishandeling, een voor belediging en een voor openlijke geweldpleging. Ook werd de politie met eieren bekogeld.