De pastoor is steeds vaker een buitenlander: ‘Jullie hebben te veel luxe, zijn het geloof vergeten’

Coronavi­rus weg? Zoveel mensen liggen nog steeds met het virus in het ziekenhuis

Er zijn méér coronavirusdeeltjes aangetroffen in het rioolwater dan eerder. Geen reden tot zorg, wel reden voor vragen: want lopen de ziekenhuisopnamen ook weer op en werkt het nieuwe vaccin wel op nieuwe virusvarianten? Vier vragen over het coronavirus.