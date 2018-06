De puber werd een prinses, de baby een zorgenkind

Meisje flink gewond na val van 'gesaboteer­de' schommel

Een scholiere van kindcentrum Boschveld in Den Bosch is vandaag zwaargewond geraakt nadat de schommel waarop zij zat brak. Het 12-jarige meisje liep twee scheuren in haar bekken op. Uit onderzoek blijkt dat de schommel door iemand is vernield.