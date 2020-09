De supersneltest komt eraan: Twee streepjes? Foute boel. Eén streepje? Je bent coronavrij

Snel een wattenstaaf in de neus en even later weet je of je het coronavirus hebt, een beetje zoals bij een zwangerschapstest. Twee streepjes? Foute boel. Eén streepje? Dan ben je coronavrij. En dat alles zonder ingewikkeld gedoe in een teststraat en zonder beslag te leggen op schaars laboratoriummateriaal en GGD-personeel.