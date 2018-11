VIDEO / UPDATE Rechtszaak sekspoprel: Paay verlaagt schade­claim tegen Vlemmix naar 15.000 euro

12:29 Patricia Paay en ondernemer/entertainer Johan Vlemmix staan vandaag in de rechtbank Den Bosch tegenover elkaar over de rel rond de sekspoppen. Paay wil 30.000 euro schadevergoeding van Vlemmix omdat laatstgenoemde het idee had geopperd sekspoppen van de tv-diva te laten maken. Gaandeweg de rechtszaak verlaagde ze haar eis naar 15.000 euro.