De wereld is dol op het Nederlandse 'niksen', maar doen we dat wel?

We moeten wat beter naar dieren kijken. Zoals katten, die dagenlang in een hangmatje naast de verwarming liggen te soezen. Slim, want zo besparen ze hun energie. Ook chimpansees nemen de tijd om in hun nest te dagdromen. ,,Het is niet alleen ideaal, maar ook nog eens effectief'', legt bioloog Patrick van Veen uit. ,,We hebben het simpelweg nodig voor het verteren van ons voedsel en voor het herstarten van de hersenen'', aldus Van Veen. ,,Eten, drinken, ademen én slapen zijn basisbehoeften. Die moeten we in acht nemen, anders gaat het niet goed.''



Nederlanders zijn weliswaar goed in niksen, ze schamen zich er ook een beetje voor. ,,Vandaar dat we het vaak combineren met een bezigheid waar weinig hersenactiviteit voor nodig is'', stelt de bioloog. ,,Er is toch weinig zo rustgevend als op de wc even de sociale media langslopen. Je scrolt, swipet en liket zonder dat je er veel moeite voor moet doen. Dat is ook niksen, wat mij betreft.''