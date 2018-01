De wilde kat is terug in Nederland

De onderzoekers plaatsten zogeheten cameravallen: ze legden stokjes neer met de geur van valeriaanwortel, waar katten erg van houden. Kwam een kat in de buurt van dat stokje, dan begon een infraroodcamera te draaien. Op die manier werden zeker veertien wilde katten gefilmd. Hettie Meertens van Ark Natuurontwikkeling is verheugd door de terugkeer van de wilde kat: ,,Vroeger werden ze afgeschoten, maar sinds enkele tientallen jaren zijn ze beschermd. Daardoor heeft de wilde kat in de Eifel zich kunnen voortplanten en maakt deze nu opnieuw zijn intrede in Nederland." Muizen vormen het voornaamste voedsel van de wilde kat, waardoor deze een eventuele muizenplaag kan voorkomen.

Schuw

Wie een wilde kat wil zien, moet daar wel erg zijn best voor doen. Meertens: ,,Het zijn van nature schuwe beesten. Ze houden van bossen met veel struiken en omgevallen bomen, waar ze bij dreigend gevaar achter kunnen wegkruipen. Ze verplaatsen zich met name 's nachts. Het wil nog wel eens voorkomen dat een moeder met veel jongen in de nacht niet geheel rond is met het vangen van muizen. Die kun je dan in de schemering wel eens zien." Als mens merken we er dus weinig van, maar in het geval van de zwerfkat ligt dat anders. Meertens: ,,Wilde katten zijn territorialer, ze zullen dus eerder het gevecht aangaan met een zwerfkat die in hun gebied komt. Daarmee jagen ze die zwerfkatten weg, die na een gevecht uit hun buurt zullen blijven." Voor de huiskat geldt dat minder. ,,Die blijft toch meestal binnen", aldus Meertens. ,,En als hij al buiten komt, blijft hij meestal rond het huis."

Verschil

Hoe zie je nu precies het verschil tussen een huiskat en een wilde kat? Volgens Meertens zit hem dat met name in de staart: ,,Bij een wilde kat zie je vijf of zes zwarte ringen op de staart. De (cyperse) huiskat heeft soms ook van die ringen, maar daarbij loopt dan meestal de streep op de rug door in de staart. Dat is bij de wilde kat niet zo. Verder is de aanhechting onder het pootje van een huiskat zwart, waar dat bij de wilde kat beige is."



Door kruisingen tussen zwerfkatten en wilde katten is het soms toch niet helemaal duidelijk om welke soort het gaat. Meertens: ,,In dat geval kunnen we dna-onderzoek doen. Daarvoor kunnen we onder meer de uitwerpselen van de kat gebruiken."