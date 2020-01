De winter lijkt alweer voorbij (als hij er al ooit is geweest)

Nederland­se 'fraudeva­der' (50) geeft toe Ierse belasting­dienst nóg meer te hebben belazerd

13:33 De Nederlander Leendert S. die vorig jaar zomer schuldig is bevonden aan het bedonderen van de Ierse overheid, blijkt nog meer op zijn kerfstok te hebben. In de rechtbank in Dublin bekende de 50-jarige vader van twee dat hij jarenlang kindertoeslag had ontvangen, terwijl hij niet in Ierland woonde. Daarmee peuterde hij bij de Ierse belastingdienst een bedrag van 18.000 euro los.