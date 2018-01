De winter was in 28 jaar niet zó somber

De afgelopen weken was het voornamelijk nat, grijs, en bewolkt. De zon verstopte zich en een mooie ochtendwandeling zat er zelden in. De winter van 2017/2018 is tot nu toe niet écht mooi te noemen. Bij Weerplaza zeggen ze zelfs: ,,Zó somber is de winter in 28 jaar niet geweest.''

,,Behalve dat de meteorologische winter (van 1 december tot 28 februari) tot nu toe erg nat verloopt, is het ook vaak bewolkt. Tot nu toe hebben we deze winter in het midden van het land de zon ongeveer 58 uur gezien. Daarmee is het tijdens deze maanden in 28 jaar niet meer zo somber geweest. Normaal schijnt de zon ongeveer 89 uur in deze periode'' zo weet WeerPlaza te melden.

Wie de vergelijking zelf wil trekken moet teruggaan naar de periode van 1 december 1989 tot en met 21 januari 1990. Toen scheen de zon nóg iets minder dan deze winter: ruim 57 uur. Vooral in december voerden natte, grijze dagen de boventoon.

De gemiddelde temperatuur ligt deze winter tot nu toe op ongeveer 4,8 graden. Dat is ongeveer een graad boven normaal (3,7 graden). Op tien dagen kwam het in De Bilt deze winter tot vorst. Dat is best weinig, normaal is dit nu al twintig dagen.

Komt er nog winter?