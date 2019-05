De zaak-Thijs H. trekt diepe sporen in Limburg

De buurvrouw ging opnieuw langs bij de weduwnaar van oma Diny (63), na de bekendmaking van de identiteit van de verdachte. Diny's echtgenoot moest dinsdag horen hoe zijn vrouw op klaarlichte dag dood gevonden was op haar vaste honden-uitlaatstek op de uitgestrekte groene Brunssummerheide. ‘Wie doet nou zoiets?!’ was de teneur in de straat van de lieve Diny, die geen vlieg kwaad deed. ,,Haar man was toen helemaal van de wap”, zegt de buurvrouw.

Al snel kwam er meer informatie, met de verdenking van Thijs H., de 27-jarige man uit Den Haag, opgegroeid in Brunssum, die woensdag gearresteerd werd. Al snel bleek dat hij met psychische problemen kampt en daarvoor behandeld werd. ,,Tsja, als je dat dan later hoort, schrik je toch weer enorm”, zegt de buurvrouw. ,,Zo’n jonge kerel met blijkbaar zulke problemen. Het is heel erg. We moeten gewoon beter zorgen voor mensen met problemen. En je wordt er ook banger van: ik ben pas gisteren weer de hei op gegaan, daarvoor durfde ik niet. Er zou maar iemand de kolder in de kop krijgen.”

Volledig scherm Het opsporingsbericht voor de 27-jarige Thijs H. uit Den Haag. © Rob Engelaar

Vijverdal

Thijs H. werd behandeld bij Mondriaan in Maastricht, zo bevestigde justitie eerder. Mondriaan heeft een kliniek aan de rand van de stad, bekend als Vijverdal. Rond de kliniek lopen uiteraard geregeld cliënten, met of zonder begeleider, op weg naar de bushalte, of om even een boodschap te doen.

De wijk weet niet beter, de GGZ-instelling zit er al zolang. Maar toch wekken de gebeurtenissen van afgelopen week beroering, merken Goswin en Anna Stijns. Ze lopen vanochtend met hun kleinkind naar de nabijgelegen kinderboerderij, twee honden aan de lijn. ,,Ze lopen hier allemaal hè, we zeggen ze wel goedendag. Maar je weet niet wat iemand in zijn hoofd haalt. Het is toch onberekenbaar. Niet dat je echt bang bent, maar je moet er wel rekening mee houden.”



Bij het nabijgelegen tankstation even verderop vinden ze vooral dat ze weinig horen over de gebeurtenissen bij de kliniek. Terwijl er juist alle reden lijkt om de buurt bij te praten. Deze week was er een steekpartij in de kliniek (vijf lichtgewonden, geen relatie met de zaak-Thijs H.,) en nu blijkt dat de moordverdachte er verbleef en in behandeling was. ,,Daar schrik je van”, zegt een medewerker van het tankstation. ,,Maar informatie daarover krijgen we niet. Terwijl je het liever wel weet, natuurlijk.”