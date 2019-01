De zeldzame superbloedmaan in 13 prachtige foto's

Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde, vandaar dus het woord maansverduistering. Omdat de maan ook nog eens relatief dicht bij de aarde staat, wordt deze maansverduistering ook ‘supermaan’ genoemd. Naast het feit dat de maan afgelopen nacht in de schaduw van de aarde staat, staat deze ook nog iets dichter bij de aarde dan normaal. Hierdoor lijkt de maan voor ons wat groter. Een maansverduistering terwijl er een supermaan is, komt heel weinig voor.

In de volksmond wordt zo’n totale eclips ook wel bloedmaan genoemd, omdat de maan dan eventjes rood kan kleuren. Afhankelijk van de samenstelling van de atmosfeer kan de kleur variëren van roestrood tot zeer helderrood. De laatste keer dat de bloedmaan en de supermaan samen te zien waren, was in 2015 en daarvoor in 1982. Hoewel de supermaan maandelijks verschijnt, is deze vanuit Nederland maar drie keer per jaar te zien.