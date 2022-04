De zoektocht naar onderduikbaby Harry: ‘Mijn levensverhaal was als een puzzel’

De overgrootmoeder van Thomas Sijtsma zei het elke verjaardag weer: er ontbreekt iemand. Ze bedoelde Harry Davids, het jongetje dat zij en haar man tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Friese Engwierum hadden opgenomen. Er werd weinig over gesproken in de familie: dat zou oude wonden openrijten. Jeltje Bakker-Woudsma en Berend Bakker hadden Harry na een verloren voogdijzaak moeten afstaan in 1947. Het jongetje ging naar zijn oom en tante in Zuid-Afrika, de weinige familie die hij na de oorlog overhad. Samen met zijn oom Harry, vernoemd naar de onderduiker, dook Sijtsma in de familiegeschiedenis.