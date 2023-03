De zon gaat schijnen, maar of we het echt lente kunnen noemen?

Het is mogelijk de meest gestelde vraag van deze maand: wanneer wordt het lente? En dat is niet zo gek. Het regende namelijk veel meer dan normaal in maart. Voor wie naar vitamine D snakt, is er goed nieuws: het wordt beter. Maar, er zit ook een addertje onder het gras.

Wie de regen zat is, moet alleen vrijdag en zaterdag nog doorkomen. Vooral in het zuiden van het land kan het vrijdag heel nat worden. Vanaf zaterdagmiddag wordt het beter: vanuit het noorden wordt het droog en gaat dit weekend de zon schijnen. Sterker nog: een periode met veel zon en amper regen breekt aan. ,,Zondag kan je op het terras zitten’’, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Geen plan B

Daar zijn ze bij het Lentefestival, een theaterfestival in Zeist, maar wat blij mee. ,,Vorige week was de verwachting dat het zou regenen. Het zou de eerste keer zijn dat we geen zonnig en warm weer zouden hebben,’’ vertelt organisator Hans van Oosterhoudt.

Elk jaar wordt het festival, dat volledig buiten plaatsvindt, vroeg in de lente georganiseerd. Oosterhoudt beseft dat dat risico's met zich meebrengt wat betreft het weer. Wat doe je dan als organisatie als het dreigt te regenen? ,,Het is heel simpel: er is geen plan B. Het gaat altijd door. Veel acts kunnen wel tegen een buitje, maar voor het publiek zou het wel jammer zijn.’’

Volop winter

Gelukkig voor het Lentefestival blijft het zondag dus droog. Toch mag je het vanaf dan geen lente noemen, vindt de meteoroloog van Weerplaza. De zon gaat weliswaar schijnen, maar de wind uit het noorden drukt de temperatuur. ,,Als we dit weertype twee maanden geleden hadden gehad, was het volop winter geweest. Dat is nu niet het geval. De zon stuwt de temperatuur wel iets, maar in de nachten, ochtenden en avonden kan het flink koud worden.’’

Met flink koud doelt Van Bernebeek op nachtelijke temperaturen van min vijf. Overdag wordt het maximaal twaalf graden. ,,Dat noem ik geen lente. Ik denk bij lente aan weinig wind en een graad of achttien. Goed, als je komende week uit de wind in de zon zit, dan is het misschien wel lekker. Maar echte warme lentedagen zitten er nog niet bij.’’

Oosterhoudt: ,,Temperatuur is voor ons niet zo'n probleem. De optredens zijn vrij kort en zijn verspreid over het terrein. Als bezoeker zit je je dus niet stil. Dat het droog is, dat is het belangrijkste. Weet je wat het ook is: het weer is een factor die we niet kunnen beïnvloeden. Dus laten wij ook ons humeur daardoor ook niet beïnvloeden. Zo simpel is het.’’

Lentedrang

Toch zijn er veel Nederlanders die wel een drang naar de lente hebben. Dat komt door het prachtige lenteweer van de afgelopen vijf jaar. We zijn verwend geworden, legde Weerplaza begin deze maand. Niet dat het elk jaar warm was, maar dat droge en zonnige weer droeg wel bij aan het lentegevoel. Vorig jaar boekte maart zelfs een record aan zonuren, terwijl het niet per se warm was. De meesten zullen de lente van 2020 nog herinneren, toen we net met een lockdown te maken hadden maar wel in de tuin konden zitten.

Lente laat op zich wachten

Dat de zon gaat schijnen de komende tijd zal ongetwijfeld bijdragen aan dat lentegevoel. Maar het echt aangename lenteweer laat nog even op zich wachten, denkt Van Bernebeek. ,,Alle warme lucht in Europa wordt ver naar het zuiden gedrukt. Helemaal naar Afrika. Het duurt zeker een week tot dat die warme lucht weer bij ons is.’’ Als dit weertype een tijdje blijft aanhouden, vermoedt de meteoroloog dat het halverwege april langzaamaan warmer gaat worden.