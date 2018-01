De zoveelste grijze dag beu? Nog even volhouden, de zon komt eraan!

De zaterdag begint nog bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door. Vooral in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland verwacht Weerplaza dat de zon zich 's middags laat zien. ,,En met wat geluk breekt de zon ook in andere regio’s nog even door. Het wordt 3 graden in Groningen en 6 in het zuiden. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten”, weet weerman Wilfred Janssen.



De zondag ziet er veel zonniger uit. Na een koude nacht met in veel regio's lichte vorst, zijn er overdag flinke perioden met zon. Janssen: ,,Helemaal strakblauw is de lucht waarschijnlijk niet, enkele wolkenvelden weten ons land nog te vinden. De oostelijke wind, die vorig weekend nog ijskoud was, is nu heel rustig. In de zon wordt het 4 tot 6 graden."