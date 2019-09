Deal: spoor Zandvoort op de schop voor Formule 1

De spoorwegen luidden in juni bij deze site de noodklok over de gebrekkige capaciteit van de acht kilometer lange spoorlijn naar Zandvoort. Als de Formule 1 begin mei neerstrijkt in de badplaats, verwacht NS in de dagen rond de Grand Prix 50.000 treinreizigers per dag te vervoeren naar de badplaats. Momenteel is de lijn hier totaal ongeschikt voor en kan maximaal vier treinen per uur aan. De spoorwegen zeggen dat twaalf treinen per uur, drie keer zoveel, nodig zijn.



De afgelopen maanden is door ProRail, NS, de gemeente Zandvoort, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de Vervoersregio Amsterdam druk gepraat over een oplossing. Vanmorgen is een deal bereikt over de ruim 7 miljoen euro kostende uitbreiding. Het ministerie draagt, de provincie en de gemeente Zandvoort dragen ieder eenmaal 2,3 miljoen euro bij, de Vervoersregio Amsterdam nog eens 6 ton.