Dealer Jamal (27): ‘Als ik de drie miljoen heb aangetikt, stop ik’

Als het gros van de mensen rond zes uur ’s avonds terugkeert van een dag op kantoor, staat Jamal op om zich klaar te maken voor zijn werk: het verkopen van coke, mdma, pillen en wiet. Elke avond begint hij om zeven uur, meestal op de Vespa, als het regent met een huurauto, tot vijf, zes uur in de ochtend, in de weekenden vaak tot één uur ’s middags de volgende dag. ,,Als ik thuiskom, rook ik een jointje en dan slaap ik de rest van de dag, tot de wekker weer gaat om zes uur.’’



Het is zondagavond en Jamal komt aanrijden in een Volkswagen Golf – een huurauto. ,,De verhuurbedrijven werken samen met drugscriminelen. Ze maken auto’s met opbergplekken, waarin ook wapens worden verstopt.’’



Met een rotgang scheurt hij door West. ,,Sorry voor de haast, maar ik moet straks de stad nog uit, naar klanten, net over de Afsluitdijk. Een koppel met een open relatie, soms feest ik wel­eens met ze mee, maar vanavond niet. Er is nog genoeg werk in de stad.’’



De weekenden zijn altijd druk, net als het festivalseizoen en tijdens ADE. Elke maand is het gekkenhuis als de uitkeringen en salarissen weer zijn gestort, vertelt Jamal. ,,Rond de 24ste van de maand is het feest voor de dealers.’’