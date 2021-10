Debby Gerritsen kijkt met een vrouwelijke bril naar nieuws: 'Zal jullie niet vermoeien met opgeheven vingertje’

Column‘Het AD heeft een vrouwelijke columnist aangenomen omdat er een “vrouwelijke kijk” op actuele zaken moet komen. Dat is toch gewoon alsof we in de jaren 50 van de vorige eeuw leven? We zijn toch allemaal gelijk?’ was een van de vele reacties die ik op social media las naar aanleiding van mijn komst. Geen onlogische reactie. Met een best belangrijke vraag: is het nodig om een columnist aan te nemen met een vrouwelijk perspectief? Zien vrouwen dingen anders en krijgen ze genoeg ruimte om hun mening te ventileren? Daarover kan ik kort zijn: onderzoeken tonen keer op keer aan dat de zichtbaarheid van vrouwen in de media significant achterloopt op die van mannen.

Slechts een op de vier mensen die in de media verschijnen, is vrouw. Mannen zijn niet alleen veel vaker in beeld, maar worden ook meer gevraagd om als expert ergens aan te schuiven. Daarvoor hoef je alleen maar naar de top vijf van de meest gevraagde talkshowgasten te kijken (Ernst, Diederik, Ab, Wouter en Sven, kom er maar in). Met die oververtegenwoordiging van mannen in media doen we een groot deel van de bevolking behoorlijk tekort. Een meer divers geluid is veel leuker en bovendien nodig om een nog altijd scheve machtsverhouding te herstellen. Want die is er. En niet alleen in de media.

Zo werd afgelopen weekend pijnlijk duidelijk toen wielrenster Lizzie Deignan de klassieker Parijs Roubaix Femmes won. Na een dag ploeteren over de spekgladde kasseien mocht de winnares van de eerste vrouweneditie een prijzenpot van maar liefst 1500 klinkende euro’s bijschrijven op haar rekening. Haar mannelijke evenknie kon een dag later op een bedrag van 30.000 euro rekenen. Dit onsportieve gedrag staat bepaald niet op zichzelf.

Op Forbes’ befaamde lijst van vijftig bestbetaalde sporters prijkt maar één vrouw. De Japanse tennisser Naomi Osaka heeft met 51 miljoen dollar per jaar geen kinderachtig loonstrookje. Maar wel een die verbleekt bij de 153 miljoen die de Ierse MMA-vechter Connor McGregor per jaar binnen harkt. Of de 76 miljoen van collega-tennisser Roger Federer. Mannensporten krijgen meer media-aandacht, worden beter bekeken en leveren daarom meer geld op. Een vaak gehoord argument is dat mannen fysiek sneller en sterker zijn dan vrouwen en daarom leuker om naar te kijken. Maar het is een denkfout om te stellen dat vrouwen dezelfde kwaliteiten moeten hebben en zich op zouden moeten werken naar een ‘mannelijke’ standaard om iets interessant te maken.

Vanaf deze plek zal ik wekelijks met mijn bril naar het nieuws kijken. Mijn vrouwelijke bril, welteverstaan. Maak je geen zorgen, ik zal jullie niet vermoeien met een opgeheven vingertje of activistische teksten over dat vermaledijde patriarchaat. Maar er is wel degelijk een verschil tussen de positie van mannen en vrouwen in onze maatschappij. En daar laat ik graag mijn licht over schijnen. Want laten we wel wezen, we verdienen toch allemaal een even groot stuk van de taart?

