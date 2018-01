Deel A4 al heel de dag dicht door brandende truck met frituurvet

Door een brand met een oplegger van een vrachtauto is de A4 bij Bergen op Zoom al heel de dag dicht. De oplegger was geladen met frituurvet. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Dat komt doordat het schoonmaken van het wegdek langer gaat duren dan gedacht.