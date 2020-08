Deel Nederland kampt met zware onweersbuien, die ‘in moordend tempo’ ontstonden

Weerplaza meldde de snelle weersverandering eerder vanavond via Twitter, en deed dat op de heetste 11 augustus ooit gemeten. Waar menigeen tijdens de huidige hittegolf smeekt om enige verkoeling, komt die verkoeling op sommige plekken in Nederland nu wel heel razend uit de lucht vallen.



Twitteraars in onder meer Barneveld, Ede, Hoogland, Bilthoven, Lunteren, Nijkerk, Ospel en op de Veluwe en in Limburg maken melding van zware regenval, onweer en hagel. Op beelden die online worden gedeeld is te zien dat daar bomen wegwaaien door forse windstoten die gepaard gaan met regen en hagel. In het Gelderse Lunteren en Barneveld gingen terrassen de lucht in en kwamen straten blank te staan.



Het slechte weer zorgt voor een groot aantal meldingen van stormschade. In Limburg komen de meeste meldingen vooralsnog uit het midden van de provincie. Er werd melding gemaakt van stormschade in onder meer Arcen, Haelen, Ospel, Swalmen, Well en Wellerlooi. Op de Rijksweg Zuid in Swalmen is een tak afgebroken. Deze kwam op het wegdek terecht. Ook op de Schans in Arcen blokkeert een tak de weg.



In Noord-Brabant was er wateroverlast in Prinsenbeek. In Made ontstond er brand aan een dak door blikseminslag bij een woning aan de Ploegstraat en in Waspik kwam een hele schoorsteen los van een woning aan de Burgemeester Kamspstraat. Dat kwam ook door een blikseminslag. De brandweer haalt er met hoogwerker lossen stukken schoorsteen van dak af. De straat is afgezet. Ook op de A27 ontstonden problemen. Rijkswaterstaat meldt dat de weg tussen Oosterhout en Hooipolder richting Gorinchem dicht is vanwege takken die op het wegdek zijn gekomen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om hun rijstijl aan te passen tijdens een regenbui. Hetzelfde geldt voor de A17 Roosendaal richting Dordrecht, tussen Roosendaal-West en Stampersgat. De weg is dicht vanwege een boom op het wegdek.