Deel Nederlandse moslims wil offerfeest boycotten

De nieuwe strengere regels voor het ritueel slachten van dieren in Nederland, hebben voor verdeeldheid gezorgd binnen de islamitische gemeenschap in ons land.

Een deel van de moslims is van plan om dit jaar tijdens het offerfeest in augustus geen schapen te offeren uit protest tegen het verdoofd slachten van de beesten. Een deel van de moskeeën roept zelfs op tot een boycot van al het vlees in Nederland.

Volgens moskeeën in steden als Utrecht en Breda is het twijfelachtig of de beesten in Nederlandse slachthuizen wel op correcte islamitische manier worden geslacht. Zij raden daarom af om dit jaar een schaap aan te schaffen in ons land. De vereniging van imams in Nederland roept moslims juist op om wel een dier te offeren tijdens dit feest, omdat deze voor moslims belangrijke religieuze traditie anders op den duur dreigt te verdwijnen.

Sinds 1 januari dit jaar gelden in Nederland strengere regels voor het ritueel slachten van dieren. Moslims en joden in Nederland mogen dieren nog wel onverdoofd slachten, maar als een beest na 40 seconden nog bij kennis is, moet het alsnog worden verdoofd. Binnen de islamitische gemeenschap doen echter al maanden verhalen de ronde dat de beesten bij veel slachthuizen toch vooraf worden verdoofd.

Geen garantie

In Utrecht en Breda hebben moskeeën dan ook besloten het zekere voor het onzekere te nemen. ,,Omdat we geen garantie kunnen krijgen dat het slachten op de correcte islamitische rituele wijze wordt uitgevoerd, er te veel twijfel is en de slagers en slachthuizen geen openheid van zaken geven hoe er geslacht wordt, dienen wij als moslims afstand te nemen van twijfelachtige zaken. Nu Ied el Adha (offerfeest) in zicht is en wij als moslims een offer dienen te slachten, dienen wij naar oplossingen te zoeken die wel halal zijn. Vooral nu blijkt dat halal slachten in Nederland niet mogelijk is of de slagers en slachthuizen voor het slachten reeds verdoving gebruiken’’, aldus het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht in een verklaring.

De moskeeën adviseren moslims het geld voor het offerdier naar het buitenland te sturen zodat daar een dier in hun naam kan worden geslacht. Het is volgens hen ook een duidelijk signaal richting de Nederlandse politiek, de slagers en slachthuizen dat moslims in Nederland op de islamitische wijze willen slachten. Ook wordt opgeroepen alle vlees- en kipproducten in Nederland te boycotten tot er garanties worden gegeven dat er halal wordt geslacht.

Goddelijke wetgeving

De vereniging van imams, die de laatste maanden van bezorgde moslims veel vragen krijgt over de rituele slacht, vindt dat echter geen goed idee. Het offeren van dieren tijdens Ied al Adha is volgens hen een sterk aanbevolen religieuze handeling. Sommige geleerden stellen het zelfs verplicht voor moslims. ,,Het oproepen om niet te offeren, is daarom in strijd met de goddelijke wetgeving’’, aldus de imams. Vooral ook omdat deze oproep niet goed is onderbouwd, vinden zij. De bezwaren zouden dan immers ook moeten gelden in de rest van het jaar.