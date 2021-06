Deel van Overijssel zit zonder regionale zender RTV Oost na blikseminslag

Door een blikseminslag in de nacht van zaterdag op zondag in de zendmast van RTV Oost in Zwolle is de radiozender via de ether tijdelijk niet te ontvangen in een deel van Overijssel. Volgens de regionale zender gaat het om de frequentie 99,4 MHz in het noordwesten van de provincie.