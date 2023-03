Deelkastje van Eveline wordt telkens geplunderd: ‘Bakjes zure room op straat leeggeknepen’

CBS: laatste jaren daalde uitstoot in de landbouw vrijwel niet

De uitstoot van broeikasgassen en stikstof in de landbouw is in de laatste jaren nauwelijks nog gedaald, signaleert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In vergelijking met 1995 is de uitstoot van de meeste stoffen in de landbouw wel gedaald, maar tussen 2003 en 2008 stagneerde deze ontwikkeling bij broeikasgassen en stikstof.