'Defensie behandelt klacht veteraan niet serieus'

Bevelheb­ber Vliegbasis Eindhoven geeft stokje door aan haar man

5 juni Niemand minder dan haar eigen man gaat kolonel Elanor Boekholt-O'Sullivan opvolgen als baas van vliegbasis Eindhoven. Dat is vandaag bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van de vliegbasis is gezocht naar 'de beste man of vrouw voor de functie.'