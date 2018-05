Defensie gaat 103 slachtoffers WOII opgraven en identificeren

De slachtoffers zijn waarschijnlijk geen militairen, maar mensen die zijn gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte of zijn omgekomen bij de dwangarbeid in Duitsland. Dat hun namen niet bekend zijn, komt doordat kort na de oorlog het begraven van omgekomen Nederlanders chaotisch verliep. ,,Soms hebben we bijvoorbeeld nog wel een trouwring. Of we weten waar iemand is omgekomen. Samen met DNA en verhalen uit de familie kunnen we een heel eind komen’’, denkt Else Schiltmans, projectleider van de Identificatiedienst. „Maar het zal wel jaren gaan duren, het is een heel gepuzzel.”