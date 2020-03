Defensie gaat helpen bij verplaatsen coronapatiënten van Brabant naar andere ziekenhuizen

125 Indiërs vast op Schiphol nadat KLM-vlucht naar Delhi moest omkeren

22:48 Een groep van 125 Indiërs zit sinds vanavond vast in een transitruimte van Schiphol. De groep is afkomstig uit Canada en was na een tussenlanding in Nederland met een KLM-toestel op weg naar Delhi. De piloot kreeg echter geen toestemming daar te landen en moest terug naar Schiphol.