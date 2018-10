Defensie maakt einde aan ‘pang pang’ roepen en vult munitievoorraad aan

Neurochi­rurg: Pleister kan hersen­vlies­ont­ste­king voorkomen

13:03 Hersenvochtlekkage is een van de meest voorkomende complicaties na een hersenoperatie. Neurochirurg Tristan van Doormaal van het UMC Utrecht ontwikkelde een preventiepleister. ,,Iedere lekkage die we voorkomen is een vooruitgang.”