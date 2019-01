Defensie roept militairen terug van verlof om te helpen op de Wadden

,,Het officiële verzoek moet nog landen, maar dat is slechts een formaliteit. We zijn begonnen met de voorbereidingen en enkele militairen die op kerstverlof zijn worden teruggeroepen naar de kazerne.”



De militairen (hoeveel het er worden is nog niet bekend) zullen naar de zwaarst getroffen gebieden afreizen. Naar alle waarschijnlijkheid zit Schiermonnikoog daar zeker bij. Natuurmonumenten spreekt van een ‘enorme ramp’ op het eiland. ,,Aangespoelde koelkasten, honderden voorwerpen, het is écht een ramp voor de natuur. We roepen de overheid op om alles te doen om te schade te beperken.”



De militairen zullen waarschijnlijk zo'n twee dagen blijven. Op dit moment wordt geregeld waar zij gaan verblijven. Het is nog niet bekend vanuit welke eenheden de militairen worden gestuurd en welk materiaal zij meenemen.



De rommel op de eilanden is afkomstig van 270 containers die overboord zijn geslagen van het schip MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld. Enkele containers zijn al aangespoeld, naar de rest wordt nog gezocht.