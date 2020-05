‘Deken onderzoekt lekken door advocaat Kasem aan organisatie Taghi’

De Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs, die namens de Orde van Advocaten toezicht houdt op de advocatuur, is een onderzoek gestart naar advocaat Khalid Kasem. De in opspraak geraakte advocaat zou informatie uit een lopend strafonderzoek hebben doorgespeeld aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

Dat zegt de Nederlandse Orde van Advocaten in een reactie. ,,Het is een heftige beschuldiging. Heel ongebruikelijk’’, zegt woordvoerder Yvo Jouvenaar. ,,De deken van Amsterdam is de aangewezen toezichthouder en is een onderzoek gestart. We wachten tot dat is afgerond voordat we verder commentaar willen geven.’’

De beschuldiging van lekken van vertrouwelijke informatie is als een bom ingeslagen bij de advocatuur. Kasem zou nadat in 2015 een wapenopslag van Taghi’s bende werd ontmanteld informatie over het achterliggende onderzoek hebben gegeven. Zijn cliënt Werner E. zat op dat moment nog ‘in beperkingen’. Kasem mocht toen met niemand anders dan zijn cliënt over de zaak praten. Het OM legt zo’n beperking op om het onderzoek te beschermen en lekken juist tegen te gaan. Informatie delen met derden is dan dus streng verboden.

‘Broertje van Mussa’

In ontcijferde versleutelde berichten tussen de criminelen wordt ‘het broertje van Mussa’ als bron aangewezen. Dat het om Kasem gaat, die inderdaad een oudere broer heeft die Mussa heet, bevestigen meerdere bronnen bij politie, justitie en in de onderwereld. Kasem zelf weigerde gisteren de vraag te beantwoorden of hij een broer heeft die naar die naam luistert. Kasem blijkt bovendien met Ridouan Taghi op school te hebben gezeten. De crimineel, die onlangs in Dubai werd opgespoord en aangehouden, wordt verdacht van een groot aantal onderwereldmoorden.

Strafmaatregel

De dekens zijn onafhankelijk toezichthouders en besluiten ook of een tijdelijke schorsing op zijn plaats is. ,,Het onderzoek zal zorgvuldig moeten gebeuren. De deken zal iedereen willen spreken en documenten in willen zien. Pas dan kan hij zeggen of hier sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.’’ Als de deken tot de conclusie komt dat Kasem niet volgens ‘de kernwaarden van de advocatuur heeft gehandeld’ dan volgt er een tuchtrechtelijke procedure. Dan gaat de raad van discipline de zaak beoordelen en tot een eventuele strafmaatregel komen. Kasem dan worden geschorst als advocaat.

De deken beziet de zaak Kasem alleen vanuit het tuchtrecht. Of er ook strafrechtelijk een zaak van wordt gemaakt is niet bekend. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of er aangifte tegen Khalid Kasem is gedaan. Kasem zelf ontkende gisteren informatie over het dossier te hebben verstrekt.