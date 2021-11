Deken over gesprek met neef Taghi: ‘Indringend gesproken of het verstandig was Ridouan bij te staan’

De deken van Gelderland heeft in een artikel van Het Advocatenblad voor het eerst gereageerd op de aanhouding van advocaat Youssef Taghi, de neef van Ridouan Taghi . In het artikel zegt zij dat ze indringend gesproken met hem heeft gesproken over de vraag of het verstandig zou zijn op te treden voor zijn neef.

Op 8 oktober 2021 werd Youssef Taghi in de EBI aangehouden tijdens zijn bezoek aan zijn cliënt en neef Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij als een soort postbode heeft opgetreden voor zijn neef. Na zijn aanhouding stelde het OM dat het geen bevoegdheden had om Youssef Taghi te weren uit de EBI. Ook minister van Rechtsbescherming zei dat er geen mogelijkheden waren, maar dat dit ‘wel via de deken was geprobeerd’.

Mogelijk misbruik van geheimhouderstoestel

Aanvankelijk werd Youssef Taghi echter wel de deur gewezen, omdat de deken van Orde van Advocaten (toezichthouder op de advocatuur) al bezig was met een onderzoek naar Youssef Taghi. Dit onderzoek startte in april 2020 en zag op het onderzoek Pulheim dat gaat over de moord op advocaat Wiersum. Een andere neef van Taghi is verdachte in die zaak.

Het onderzoek dat liep naar Youssef Taghi ging over mogelijk misbruik van zijn geheimhouderstoestel in het onderzoek Pulheim. ,,Ik heb van het OM niets vernomen omtrent vermoedens of aanwijzingen ten aanzien van mogelijk misbruik van privileges door Youssef Taghi in relatie tot Ridouan Taghi. Ik had ook geen enkel ander aanknopingspunt om daar onderzoek naar te kunnen doen,” zegt deken Maaike Bomers in het blad. Nog voordat haar onderzoek was afgerond, meldde Youssef Taghi zich bij de EBI als advocaat van Ridouan Taghi. Vanwege het deken-onderzoek kon Taghi aanvankelijk worden geweerd. Uiteindelijk constateert deken Bomers dat er geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen, waarna de EBI hem toelaat tot Ridouan Taghi.

‘Vraag je af of het verstandig is om Taghi bij te staan’

In het artikel zegt Bomers dat ze wel een indringend gesprek heeft gevoerd met Youssef Taghi over het bijstaan van zijn neef. ,,Hij moest zich afvragen of het verstandig is om voor Ridouan Taghi te gaan optreden, aangezien hij een neef is. Het is echter niet verboden om als advocaat voor familie leden op te treden. Mr. Youssef Taghi diende hierin zelf een afweging te maken en een beslissing te nemen,” aldus Bomers. Ook zegt ze dat ze niet wist of hij daadwerkelijk de hoofdverdachte in het Marengo-proces bij zou gaan staan. Zij zou geen middelen hebben gehad om hem dan te controleren. ,,Voor de mogelijkheden om als deken in dit soort gevallen op te treden is informatie die van het Openbaar Ministerie wordt ontvangen van wezenlijk belang.”

In het voorjaar van 2021, als Youssef Taghi al toegang heeft tot Ridouan Taghi en hem vele malen intensief bezoekt, krijgt de politie informatie uit ontsleutelde Sky-telefoons. Daaruit volgt vervolgens de verdenking dat Ridouan Taghi in zijn advocatenneef een open lijn naar buiten heeft gekregen en kan communiceren met de buitenwereld. Uiteindelijk verleent de top van het OM speciale toestemming om de advocaat af te luisteren, en uiteindelijk zelfs de vertrouwelijke gesprekken tussen de neven Taghi heimelijk af te luisteren. Onlangs werd het voorarrest van Youssef Taghi met drie maanden verlengd. Volgens het OM bespraken de twee neven een gewelddadige uitbraakpoging, waarbij ernstig geweld zou worden gebruikt.