Dekker: zware crimineel vaker per videoverbinding voor de rechter

Eerste officiële vorst van de herfst gemeten, laagste tempera­tuur in Twente : -5,1 graden

De eerste officiële vorst is dit jaar een stuk later dan gebruikelijk, maar vanochtend was het toch knap fris. In De Bilt daalde de temperatuur vandaag om 07.40 uur tot -0,2 graden en daarmee is de eerste officiële vorstdag van deze herfst een feit. In Twente werd zelfs -5,1 graden gemeten.

9:32