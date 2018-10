DELA stopt per direct met maken vingerafdruk overledene zonder toestemming nabestaanden

,,Zo'n afdruk moet redelijk snel worden gemaakt, aangezien de kwaliteit snel achteruit gaat. Maar soms kan er nog geen permissie worden gegeven. Bijvoorbeeld als mensen in het ziekenhuis zijn overleden en zonder de nabestaanden erbij zijn overgebracht naar het rouwcentrum. Sinds 1 september hanteerden we het beleid dat we in dit soort situaties ook zonder toestemming een afdruk maakten. Dat deden we om spijtoptanten tegemoet te treden die het achteraf jammer vonden dat we toch geen vingerafdruk hadden gemaakt. Maar gezien de kritiek hebben we besloten te stoppen met dit beleid. Er mag geen enkele twijfel zijn over onze werkwijze. Vanaf nu alleen nog een afdruk als de nabestaanden het willen”, vertelt DELA-woordvoerder Martijn van de Koolwijk.